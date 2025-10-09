Sélection du futur Directeur général de Comores Télécom : Le processus entre dans sa phase décisive

Le processus de sélection du prochain Directeur général de Comores Télécom poursuit son cours et atteint désormais sa troisième phase. Sur la trentaine de candidatures initialement déposées, seuls trois postulants ont réussi à se hisser en tête de la compétition.
Cette étape marque un tournant important dans la désignation du futur dirigeant de l’entreprise publique, considérée comme stratégique pour le pays en raison de son rôle central dans le développement du secteur des télécommunications.
Toutefois, une interrogation demeure : la procédure suivra-t-elle le même modèle que celle de la SONELEC ? Lors du recrutement du Directeur général de cette société, les deux autres finalistes avaient été appelés à travailler aux côtés du lauréat, une approche saluée pour sa volonté de valoriser les compétences nationales et de renforcer la gouvernance interne.
Reste à savoir si Comores Télécom adoptera la même démarche inclusive ou si le processus aboutira cette fois à la désignation d’un seul candidat pour occuper le poste. Dans un contexte où la modernisation du secteur reste un enjeu majeur, les attentes sont fortes quant à la transparence et à la rigueur de cette sélection.
