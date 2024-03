Sécurité aérienne aux Comores: encore un nouvel incident!

Dans un nouvel incident soulignant les défis persistants auxquels est confrontée l’aviation aux Comores, un avion d’R komor a été contraint de faire demi-tour en raison d’un problème technique ce matin. Cet événement vient s’ajouter à une série d’incidents qui ont récemment ébranlé la confiance en la sécurité aérienne dans l’archipel.

Le vol, qui devait relier Hahaya à Ouani, a illustré une fois de plus la vulnérabilité des opérations aériennes dans la région, mettant en évidence la nécessité impérieuse d’améliorer les standards de sécurité et de maintenance. Heureusement, dans ce cas, l’incident s’est terminé sans blessure pour les passagers, qui ont été pris en charge avec l’assistance des services d’urgence dès leur retour à Hahaya.

Cet incident fait écho à d’autres événements préoccupants survenus au cours des dernières semaines et dernières années. En février 2024, un avion de la compagnie R Komor est sorti de la piste lors de son atterrissage à Ouani, un incident attribué à une crevaison et qui s’est heureusement terminé sans dommage majeur. En février 2022, la communauté aérienne comorienne avait été secouée par un accident tragique : un petit avion s’était écrasé en mer, transportant douze passagers et deux pilotes.

Ces incidents mettent en lumière les défis complexes auxquels est confrontée l’aviation aux Comores, y compris les problèmes de maintenance, les difficultés financières des compagnies aériennes, et la nécessité d’une régulation et d’une surveillance accrues par les autorités. Les problèmes financiers de compagnies comme AB Aviation, qui a dû temporairement suspendre ses opérations suite à des difficultés financières et à des litiges fiscaux, exacerbent ces défis.

Pour restaurer la confiance dans l’aviation comorienne, il est crucial d’adopter des mesures visant à améliorer la sécurité des vols, à assurer une gestion financière saine des compagnies aériennes, et à renforcer les normes de régulation et de surveillance. Les efforts déployés pour relever ces défis seront déterminants pour garantir non seulement la sécurité des passagers mais aussi pour assurer un avenir durable à l’aviation dans l’archipel des Comores.

ANTUF Chaharane