Scandale : ONICOR déverse du riz avarié dans la zone portuaire de Mutsamudu

Au port de Mutsamudu, situé entre Mirontsy et Ouani aux Comores, un événement significatif a récemment eu lieu impliquant ONICOR, l’entreprise d’État en charge de l’importation de riz. Des rapports indiquent que de grandes quantités de riz avarié ont été déversées dans cette zone, un acte qui a soulevé des préoccupations au sein de la communauté.

Selon les informations disponibles, cet incident pourrait être associé à des questions relatives à la gestion de l’approvisionnement en riz par ONICOR. Il a été suggéré que des pénuries de riz pourraient avoir été créées de manière artificielle, influençant ainsi le marché et potentiellement les prix à la consommation. Bien qu’il soit important de noter que ces allégations nécessitent une investigation plus approfondie pour être pleinement vérifiées, elles ont néanmoins attiré l’attention sur les pratiques opérationnelles de l’entreprise.

L’acte de déverser du riz avarié, surtout à proximité de zones sensibles comme les installations d’hydrocarbures, soulève des questions d’irresponsabilité. Les implications potentielles pour l’environnement et la santé publique sont notables, incitant à une réflexion sur les procédures et les contrôles en place chez ONICOR et dans les mécanismes de gestion des entreprises d’État en général.

Said Hassan Oumouri