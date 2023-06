Scandale à Vouvouni : Un homme arrêté pour avoir violé et mis enceinte sa fille

La ville de Vouvouni est secouée par un fait divers d’une extrême gravité. Ali Said Mlaraha âgé de 55 ans, résident respecté de la communauté, est actuellement derrière les barreaux après avoir violé sa propre fille adoptive âgée de seulement 15 ans. Le pire dans cette affaire, c’est que Mlaraha a commis cet acte odieux pendant que sa femme (la maman de la jeune fille de 15 ans) était hospitalisée pour une grossesse.

Selon les informations recueillies, Ali Said Mlaraha n’est pas le père biologique de la jeune fille, mais il l’a élevée depuis l’âge de 5 ans. La relation entre le prévenu et la victime avait évolué au point que la jeune fille l’appelait affectueusement « papa ». Cependant, cette relation de confiance a été brisée lorsque Mlaraha a abusé de sa position d’autorité et a violé sa belle fille.

La tragédie a été révélée lorsque la jeune fille de 15 ans a été retrouvée enceinte, donnant naissance à un bébé il y a environ un mois. Le crime atroce a immédiatement été signalé aux autorités compétentes qui ont procédé à l’arrestation d’Ali Said Mlaraha. Lors de son interrogatoire, Mlaraha a admis les faits qui lui sont reprochés, reconnaissant qu’il était le seul à avoir eu des relations sexuelles avec sa belle fille âgée de 15 ans, qui était encore vierge au moment des agressions. De plus, il a confessé être le père biologique de l’enfant.

La période où la femme d’Ali Said Mlaraha était hospitalisée a été exploitée par cet individu pour commettre l’impensable. Les voisins et la communauté locale sont sous le choc face à cette révélation troublante.

Soibah Said