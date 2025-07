Scandale à l’aéroport des Comores : vols de papiers, quand certains agents et voleurs font la loi

Youssouf Saïd a été victime d’un vol ce jeudi 17 juillet 2025 alors qu’il se trouvait assis dans sa voiture, stationnée à l’aéroport international Prince Saïd Ibrahim. Des individus encore non identifiés ont réussi à dérober son portefeuille, contenant des documents personnels de grande importance.

Parmi les objets volés :

Sa carte de résident français

Son permis de conduire français

Une somme d’argent en espèces

La famille de la victime, profondément affectée, lance un appel public :

« Nous lançons un appel au voleur ou à toute personne ayant retrouvé ces documents : merci de les restituer. Ces papiers sont très importants pour lui. »

Ce type d’incident n’est malheureusement pas isolé. Il met en lumière les failles criantes dans la sécurité de l’aéroport.

Un aéroport international livré à lui-même

Le vol subi par Youssouf Saïd relance le débat sur l’insécurité chronique à l’aéroport Prince Saïd Ibrahim, unique porte d’entrée aérienne des Comores. Depuis plusieurs années, les témoignages s’accumulent sur des pratiques scandaleuses et un désordre devenu presque « normalisé ».

De nombreux voyageurs dénoncent également les vols dans les bagages. Des passagers ont constaté la disparition d’objets de valeur à l’arrivée, et certains n’hésitent plus à pointer du doigt des agents de l’aéroport eux-mêmes, accusés de profiter du chaos ambiant pour fouiller les valises à l’abri des regards.

