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Scandale à La Réunion : des soldats comoriens disparaissent en pleine mission

26 mars 2026 La Rédaction À la une, Actualités, Sans Détour 0

Ce qui s’est produit cette semaine à La Réunion dépasse largement le cadre d’un simple incident militaire. Sept soldats comoriens, engagés dans un exercice régional, ont disparu dans la nature sans autorisation. Une enquête a été ouverte, les recherches se poursuivent, mais une question essentielle s’impose : pourquoi prennent-ils ce risque ?

Officiellement, il s’agit d’un manquement grave à la discipline. Les militaires participaient à un entraînement conjoint réunissant plusieurs armées de l’océan Indien, dans un cadre censé renforcer la coopération régionale. Leur contingent, composé d’une vingtaine de soldats, représentait les Comores. Pourtant, à la fin des manœuvres, plusieurs d’entre eux ne sont jamais revenus à leur base.

Ce n’est pas la première fois que des militaires ou des ressortissants comoriens profitent d’un déplacement officiel pour disparaître. Derrière ces actes, il ne faut pas seulement voir une faute individuelle, mais un symptôme. Celui d’un malaise profond, enraciné dans des conditions de vie précaires. Salaires insuffisants, manque de perspectives, difficultés sociales : autant de réalités qui poussent certains à tenter leur chance ailleurs, quitte à tout risquer.

À La Réunion, territoire français, les opportunités perçues sont bien supérieures à celles offertes dans leur pays d’origine. La présence d’une diaspora comorienne bien installée peut également faciliter ces départs, même si cela reste à confirmer.

IBM

En 2016, une maman a déposé une importante quantité d’or à La Meck Moroni en garantie d’un prêt. Après avoir intégralement remboursé ce prêt, l’or aurait dû lui être restitué, mais il a été volé. L’institution a reconnu sa responsabilité, mais depuis, elle garde un silence troublant. Aucun geste de réparation n’a été fait. Méfiez-vous : cette structure n’est pas digne de confiance.

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