“Sayez tout ça est derrière toi!”

Un jeune homme déséquilibré que je pensais inoffensif, trainait souvent dans le quartier. Je l’ai souvent chassé de chez moi car il s’y introduisait sans y être invité.

Mercredi matin pendant que je dormais sur mon canapé et la porte d’entrée fermée à double tour, ce jeune homme s’est introduit chez moi par la fenêtre de ma chambre sans faire de bruit. D’après ses dires, “il est resté devant moi un long moment en se masturbant et lors de l’éjaculation il me touche l’entrejambe, le haut de la cuisse”.

C’est là que je me réveille et je trouve ce jeune homme au dessus de moi debout me répétant “je t’aime” “je t’aime”.

Je me lève effrayée cherchant à le chasser de chez moi. Quand j’arrive enfin à le faire sortir de la maison, en pleure je hurle demandant de l’aide au voisinage pour l’attraper le temps que je trouve un moyen d’alerter les gendarmes.

Les gendarmes l’embarquent, 1h après je fais ma déposition et je rentre chez moi.

Jeudi, après une confrontation difficile au bureau du procureur dans laquelle j’apprends ce qu’il m’a fait pendant que je dormais , il a été envoyé à la prison de Moroni en attendant le jugement.

Je remercie tous celles et ceux qui me soutiennent dans cette épreuve.

Il est vrai que pas mal d’entre vous ont été maladroit avec moi et ça contribuait à mon mal être sur le moment mais Alhamdoulilah je me relève.

“C’est rien ma soeur , c’est un fou; tu es sûre de vouloir qu’il aille en prison?”

“C’est rien il ne t’a pas violé”

“Si ça peut t’aider, dis-toi que c’est parceque tu es belle”

“La prochaine fois ferme ta fenêtre”

“C’est n’importe quoi de s’en prendre à toi”

(Etc…)

Et sans parler de ceux qui pensent prendre ma défense en me taggant sur des lives et commentaires insultants. Si tu souhaites m’aider commence par ne pas me donner de la visibilité sur ceux qui me méprisent et m’insultent stp.

Pour finir, chaque jour qui passe, j’ai une pensée pour mon agresseur. Certes je veux qu’on l’éloigne de moi et surtout de ma fille mais je rappelle que c’est un jeune homme déséquilibré et malheureusement la prison de Moroni est en mon sens le dernier endroit où il devrait se trouver. Cette prison n’est pas la meilleure solution, ce n’est pas un centre psychiatrique.

À sa sortie ce jeune homme risque d’être pire qu’à son arrivé.

Tout cela n’est pas derrière moi, tout cela est en moi.

Le combat continue…

🤲🏾 Que Dieu Nous Protège 🤲🏾

Amina Ali