Samuel Eto’o et Mr KARIA Wallace reçus au ministère des Sports

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, S.E Monsieur Djaanfar Salim Allaoui, a accueilli ce mercredi 28 décembre au siège de son ministère, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o Fils, et celui de la Fédération tanzanienne, Mr Karia Wallace.

Les trois hommes ont échangé sur « des sujets d’intérêt commun », centrés sur le football. « Nous avons fait l’analyse du foot sur le continent,son évolution et ses contraintes. Nous avons évoqué le partenariat entre la Tanzanie, le Cameroun et les Comores et des perspectives de développement du foot au niveau des trois pays et du continent », a expliqué Djaanfar Salim Allaoui après la rencontre.



Samuel Eto’o a montré la disponibilité et la possibilité d’accueillir l’équipe nationale de football des Comores, pour des entraînements dans les nouvelles infrastructures de son pays.

Ministère des sports