Sambi raconte des mensonges, selon Houmedi Msaidié

Le porte-parole du gouvernement a réagi suite à la lettre adressée à la Tanzanie par l’ancien président Sambi. Selon ce qui est raconté dans ce journal n’est que des mensonges: ” Sambi avait droit d’écrire au présidente de la Tanzanie mais j’ai lu. Il y a beaucoup de mensonges. L’ancien président Sambi a menti. Sa femme n’a jamais demandé daller le voir, ses enfants non plus ” soutient le ministre de l’agriculture avant d’insister sur l’indépendance judiciaire de chaque pays: ” Les Comores, la justice Tanzanie et tous les autres pays du monde ont une indépendance sur la politique judiciaire.

Pour l’instant, il est accusé, à tort ou à raison, mais c’est la justice qui tranchera”, Houmedi Msaidie