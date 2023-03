Said Larifou appelle les autorités comoriennes à faire preuve de fermeté dans le dossier de Mayotte, dans une interview accordée au journal Al-Watwan. Il pointe du doigt l’accord illégal signé entre les gouvernements français et comorien qui a conduit à des drames pour les familles comoriennes. Larifou appelle le président Azali Assoumani à s’adresser au peuple comorien souverain pour définir les objectifs et l’ambition du pays, afin de trouver une solution durable avec la France. Larifou estime également que la ZLECAf est un projet ambitieux pour l’Afrique, mais que les Comores doivent se préparer à son application.