Révision exceptionnelle du fichier électoral : Lancement simultané dans les trois îles comoriennes.

La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) des Comores a officiellement démarré le dimanche 28 mai 2023 les travaux de révision exceptionnelle du fichier électoral, un processus qui s’étalera jusqu’au 17 juillet. Les étapes cruciales de ce processus comprennent l’inscription des Comoriens résidents et de la diaspora, le transfert des bureaux de vote, la rectification des états civils et la radiation en cas de décès ou de perte du droit de vote.

La cérémonie de lancement, qui s’est déroulée simultanément à Ngazidja, Ndzuani et Mwali, a eu lieu au quartier général de la Ceni à Moroni. Le président de la Ceni, Idrisse Saïd Ben Ahamada, a détaillé le processus qui permettra d’ajouter, radier, rectifier et transférer les personnes sur les listes électorales. Les équipes d’enregistrement visiteront chaque ville et village pour inscrire les nouveaux électeurs éligibles.

Cet exercice vise à garantir des listes électorales fiables, avec l’objectif d’ajouter environ 30 000 nouveaux électeurs à Ndzuani qui compte actuellement 125 000 électeurs. Une fois terminé, le Centre national de traitement des données électorales prendra le relais, produisant des listes définitives pour l’appel du collège électoral par le président.

Saïd Hassan Oumouri