Réunion du Conseil Municipal de Moroni : Évaluation des actions communales de l’année 2023

La Commune de Moroni a tenu sa deuxième réunion du conseil municipal de l’année, du 3 au 4 juin derniers, au Foyer CASM de Moroni. Durant cette session, les membres du conseil ont examiné les actions entreprises par le bureau communal depuis le début de l’année 2023.

Lors de son discours d’ouverture, le Maire de la capitale a expliqué que les travaux de la session consisteraient à présenter la situation des sept principaux axes de travail, tels qu’indiqués dans les tableaux distribués aux membres du conseil. Pour des raisons diverses, ces présentations ont été regroupées sur les deux jours de la session, au lieu des trois jours initialement prévus.

Abdoulfatah Saïd et son bureau ont mis l’accent sur des questions liées à la gouvernance, aux actions sociales, ainsi qu’aux questions budgétaires, afin d’informer le conseil sur l’évolution des travaux au sein de la commune. « L’objectif est de vous faire part de l’évolution réelle des activités et des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre », a souligné le Maire de la capitale.

Cependant, certains élus ont exprimé leur désaccord quant aux sept thèmes choisis, et l’un d’entre eux a fini par quitter la salle en déclarant qu’il ne souhaitait pas perturber les travaux. Hamid Jaffar El-Macelie a ainsi manifesté sa déception face à cette décision. Malgré cet incident, les travaux ont repris le lendemain. « Nous avons passé en revue les principaux axes prioritaires du bureau communal, de la collecte des déchets aux questions d’urbanisme, en passant par d’autres sujets liés au développement de la ville. Nous avons compilé tous ces travaux dans un document que nous enverrons aux élus pour leur avis, et nous attendons leur réponse d’ici une semaine », a précisé Armia Mattoir, secrétaire générale de la commune, dans son compte rendu réalisé après la clôture de la session dimanche dernier.

Cette réunion du conseil municipal a permis d’évaluer les progrès réalisés dans les domaines de la gouvernance, des actions sociales, de la gestion budgétaire, ainsi que d’autres aspects liés au développement de la commune de Moroni. Les membres du conseil ont eu l’occasion de discuter des difficultés rencontrées et de formuler des recommandations pour améliorer l’efficacité des initiatives communales.

Le bureau communal, dirigé par Abdoulfatah Saïd, reste déterminé à mettre en œuvre des mesures concrètes afin de répondre aux besoins et aux attentes des citoyens de Moroni. Cette évaluation régulière des actions communales est un pas en avant vers une gouvernance transparente et responsable, permettant de rendre compte de manière approfondie de l’évolution des projets et des programmes en cours.

Les citoyens de Moroni attendent avec impatience les réponses des élus suite à l’envoi du document récapitulatif des travaux effectués.



Soibah Said