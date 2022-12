Réunion de suivi de la Cpad I Un recadrage des engagements pris à Paris en décembre 2019

Le chef de l’Etat, Azali Assoumani, a assisté, samedi 3 décembre au Palais du peuple, à la première réunion de suivi de la Conférence des partenaires au développement (Cpad), entouré de la France, principal parrain, du Système des Nations-Unies et de la Banque mondiale en présence du président de l’Assemblée nationale, Moustadroine Abdou, du mufti, Aboubacar Abdillah Djamalilaili, de la première dame, Mme Ambari Darouech, du président de la Cour suprême, Cheikh Salim Said Athoumane, des membres du gouvernement, des trois gouverneurs des îles, Mhoudine Sitti Farouata, Aniss Chamsidine et Mohamed Said Fazul et de l’ensemble des partenaires des Comores.



La rencontre technique de mise à jour des engagements des pays amis, des bailleurs, des autres organisations bi et multilatérales, s’est soldée par une volonté unanime de faciliter les stratégies de mobilisation effective des ressources nécessaires à l’exécution des projets phares, structurants et sectoriels, contenus dans le Plan Comores Emergent (Pce) validé par la communauté internationale à Paris le 3 décembre 2019.Le montant total des annonces actualisées passe de 3,952 milliards d’euros à 5,352 suite à de nouvelles ressources cumulées de 1,4 enterrinées samedi 3 décembre 2022 à Moroni, d’après la déclaration finale du séminaire.

1,4 milliard d’euro supplémentaire

Le pays n’a pas pu mobiliser ses partenaires au lendemain de cette rencontre internationale organisée au siège de la Banque mondiale à Paris et co-présidée à l’époque par le président français, Emmanuel Macron, représenté par son ancien ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean Yves Le Drian. Le suivi des annonces a été compliqué par la pandémie. Le président de la République, dans son discours de clôture à Paris, avait promis de “veiller personnellement” au suivi de la Cpad.

Un décret portant mise en place du dispositif du suivi de la Cpad a été rendu public vendredi 2 décembre dernier. Plus de 200 personnes d’horizons divers avaient ainsi pris part à la longue séance des débats, organisée à la grande salle du palais de Hamramba, axée essentiellement sur une réactualisation des données de la Cpad et la formalisation de nouveaux engagements et partenariats en soutien au “Plan de relance 2022-2026” validé dans la foulée et qui devrait être appuyé par un ambitieux “programme de financement du développement” élaboré après “une étude intégrée d’impact socio-économique de la Covid-19”, d’après le ministre des Finances, Mze Abdoudou Mohamed Chanfiou, coordonnateur de la Cpad.

La réunion technique, présidée par le ministre des Transports, Souef Kamalidini, a permis de découvrir les goulots d’étranglement qui ralentissent les mécanismes de levée et d’absorption des fonds promis par les donateurs de la Cpad. “Mon gouvernement est conscient du fait que l’essentiel des efforts pour réussir la mise en œuvre du Plan de relance incombe aux autorités comoriennes et au peuple comorien”, a déclaré le chef de l’Etat dans son discours d’ouverture du séminaire.



Tour à tour, les techniciens comoriens, les représentants des bailleurs ainsi que ceux du secteur privé comorien, représenté par Hamidou Mhoma, ont échangé intensément au cours d’un débat général qui a révélé des marges potentielles de mobilisation de ressources financières susceptibles de financer d’importants projets à haute transformation socio-économique. Mais aussi des défis immenses pour lever les freins à l’investissement privé et à l’accélération du processus de developpement. (Nous reviendrons sur les détails techniques du séminaire, les problèmes d’absorption des fonds, les projets sectoriels, les termes du plan de relance, les nouveaux accords signés ainsi que le cadre de suivi du séminaire).

ABDILLAH S. KEMBA