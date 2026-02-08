Retraite contestée : 14 anciens agents de l’AIMPSI réclament justice

Une lettre officielle adressée au chef de l’État met en lumière la situation préoccupante de quatorze anciens agents de l’Aéroport Prince Saïd Ibrahim de Moroni (AIMPSI), admis à la retraite dans des conditions jugées injustes. Datée du 12 janvier 2026, cette correspondance alerte sur les conséquences de la restructuration opérée par la Société nationale aéroportuaire des Comores (ADC).
Selon les signataires, ces agents ont été mis à la retraite en avril 2025 sans avoir perçu ni salaires, ni indemnités de licenciement, ni droits liés à leur départ, contrairement à d’autres collègues ayant bénéficié de l’ensemble de leurs acquis. Une situation vécue comme une profonde inégalité de traitement.
Par la voix de leur délégué, les retraités demandent simplement à bénéficier des mêmes droits que les autres agents concernés par la restructuration. Ils en appellent à l’intervention des autorités afin que justice leur soit rendue et que cette situation sociale délicate trouve enfin une issue équitable.
