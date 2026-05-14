Africa Forward : les Comores ratent les rencontres avec investisseurs pendant que le ministre fuit les questions de la presse indépendante

Alors que le sommet Africa Forward Summit était présenté comme une opportunité majeure pour renforcer les partenariats entre l’Afrique et la France, attirer des investisseurs et permettre aux États africains de défendre leurs intérêts économiques, les Comores ont donné l’impression d’avoir complètement raté ce rendez-vous stratégique. Pendant que plusieurs délégations africaines multipliaient les rencontres avec des chefs d’entreprises, des investisseurs internationaux et des acteurs de l’innovation dès le lundi 11 mai, l’absence des représentants comoriens a été largement remarquée dans les espaces de discussions économiques du sommet.

Plusieurs observateurs présents à Nairobi ont souligné le manque de visibilité de la diplomatie comorienne lors des moments les plus importants de l’événement, notamment les échanges autour de l’énergie, de l’innovation, de l’agriculture, de l’industrialisation verte ou encore de l’économie bleue, secteurs pourtant essentiels pour l’avenir des Comores. Le ministre des Affaires étrangères Mbae Mohamed n’a été aperçu que le mardi 12 mai, journée principalement consacrée aux rencontres entre chefs d’État et aux séquences protocolaires, après plusieurs rendez-vous économiques stratégiques déjà passés la veille.

Pour de nombreux participants, cette présence tardive illustre une forme d’impréparation et d’amateurisme diplomatique dans un sommet où plusieurs pays africains cherchaient activement à séduire partenaires financiers et investisseurs. À Nairobi, les enjeux dépassaient largement les simples cérémonies officielles; il s’agissait de convaincre, négocier et positionner son pays dans les futurs projets économiques africains.

Autre scène ayant provoqué l’incompréhension au sein de plusieurs médias présents; le refus du ministre de répondre aux questions de Comoresinfos, pourtant officiellement invité et reconnu parmi les médias influents accrédités au sommet. Selon les informations recueillies sur place, le ministre aurait clairement indiqué au journaliste de Comoresinfos qu’il ne répondait pas aux questions du média, en présence de plusieurs témoins issus du ministère.

Pour plusieurs observateurs, cette attitude révèle un profond malaise face à la presse indépendante. Refuser de répondre aux questions d’un média non gouvernemental dans un sommet international d’une telle importance renvoie l’image d’une diplomatie fermée, peu préparée aux débats contradictoires et incapable d’assumer publiquement son bilan. Beaucoup y voient également une forme de peur d’affronter les vraies interrogations que se posent aujourd’hui les Comoriens sur les résultats concrets de ce déplacement.

Car dans ce type de sommet, la communication politique ne peut se limiter aux médias d’État ou aux questions encadrées. Les journalistes indépendants sont précisément là pour demander ce que la population veut savoir; quels investisseurs ont été rencontrés ? Quels projets ont été défendus pour les Comores ? Pourquoi les autorités comoriennes ont-elles semblé absentes des principales rencontres économiques du 11 mai ? Et surtout, qu’est-ce que le pays retire réellement de ce rendez-vous continental majeur ?

Au lieu d’apporter des réponses et de défendre la position des Comores face aux partenaires internationaux, le ministère des Affaires étrangères donne aujourd’hui l’impression d’une diplomatie sur la défensive, plus préoccupée par le contrôle de son image que par les véritables enjeux économiques et stratégiques du sommet.

MS