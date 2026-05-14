Africa Forward : Kiki invité par les organisateurs et les Comores absentes des rencontres économiques clés

Alors que le sommet Africa Forward Summit réunit à Nairobi des décideurs africains, investisseurs, chefs d’entreprises, représentants institutionnels et acteurs de la jeunesse autour des grands enjeux économiques et stratégiques du continent, la présence de Mohamed Daoud, alias Kiki, a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Plusieurs publications ont affirmé qu’il faisait partie de la délégation officielle du président Azali Assoumani. Pourtant, selon les informations obtenues sur place, l’ancien ministre de l’Intérieur avait été invité directement par les organisateurs du sommet, comme d’autres personnalités comoriennes présentes à Nairobi, et non dans le cadre de la délégation gouvernementale officielle. Durant l’événement, il a notamment été photographié aux côtés du ministre nigérian de l’Agriculture, Abubakar Kyari.
Mais au-delà de la polémique, c’est surtout l’absence remarquée des autorités comoriennes dans les moments stratégiques du sommet qui interroge. Lundi, lors des rencontres économiques entre investisseurs, grands patrons africains et partenaires internationaux, plusieurs délégations africaines étaient fortement mobilisées pour attirer des projets et défendre leurs intérêts nationaux. Du côté comorien, le vide était frappant.
Lors d’un échange avec un journaliste de Comoresinfos, Kiki s’est lui-même étonné de ne pas voir les représentants du gouvernement présents à ces rendez-vous cruciaux. Plus surprenant encore, le ministre des Affaires étrangères Mbae Mohamed n’est apparu que le mardi 12 mai, dans une présence jugée discrète par plusieurs observateurs.
Ce sommet représentait pourtant une occasion majeure pour les Comores d’attirer des investissements, de développer des partenariats économiques et renforcer la diplomatie régionale. À l’heure où plusieurs pays africains cherchent à se positionner dans les secteurs de l’innovation, de l’énergie, de l’agriculture ou encore de l’économie bleue, beaucoup estiment que Moroni a manqué un rendez-vous important pour l’avenir du pays.
MS
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