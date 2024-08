Retour aux Comores d’un expert en chirurgie maxillo-faciale : une avancée majeure pour la santé militaire

C’est une nouvelle qui fait la fierté de toute la nation comorienne. Le Dr Elamyne Boinaid, spécialiste en chirurgie maxillo-faciale, a été officiellement présenté hier, mardi, à la presse. Formé en médecine générale au Maroc, puis en spécialité pendant cinq ans au Sénégal, ce médecin militaire est de retour au pays avec des compétences précieuses pour le système de santé comorien, en particulier pour le service de santé militaire.

La présentation du Dr Boinaid s’est déroulée en présence du directeur de cabinet en charge de la défense, Youssoufa Mohamed Ali, ainsi que du colonel Noufal Boina, directeur général de la santé militaire. « C’est une fierté pour tout le peuple comorien qui bénéficie sans exception des soins médicaux au sein de cette structure de santé militaire », a déclaré Youssoufa Mohamed Ali. « Nous pouvons nous réjouir que le pays dispose aujourd’hui de ressources humaines capables de répondre aux diverses attentes de la population comorienne. »

Le retour du Dr Boinaid, qui a joué un rôle clé lors de l’ouverture de la structure de santé militaire en 2015, marque une étape importante dans le renforcement des capacités médicales du pays. Fort de son expérience et de sa formation spécialisée, il se dit prêt à prendre en charge une variété de pathologies buccales complexes. « La formation que j’ai reçue me permet de traiter certaines pathologies buccales en dehors des soins dentaires classiques, comme les tumeurs bénignes ou les traumatismes maxillaires causés par des accidents ou des agressions », a-t-il expliqué.

Le centre de santé militaire, qui comptait déjà quatre dentistes spécialisés, se voit ainsi renforcé par l’expertise du Dr Boinaid. Cette dynamique s’inscrit dans un cadre plus large de développement des ressources humaines et techniques au sein de cette structure, tandis que d’autres professionnels de santé sont actuellement en formation au Maroc et au Sénégal.



IBM