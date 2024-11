Renforcer la justice : les OPJ comoriens au cœur d’une formation stratégique

Dans le cadre d’une coopération étroite entre les Comores, le Maroc et la France, une formation cruciale pour les officiers de police judiciaire (OPJ) a été lancée à l’École nationale de formation et d’application de la gendarmerie (Enfag) à Voidjou. Cet effort s’inscrit dans une volonté affirmée de renforcer les compétences des forces de sécurité et d’assurer un meilleur respect des lois et des procédures judiciaires dans le pays.

La formation, d’une durée de quatre mois, vise à améliorer les méthodes de recherche et de collecte des preuves ainsi que l’interrogation des témoins afin de garantir la présentation des auteurs d’infractions devant les juridictions compétentes. Youssoufa Mohamed Ali, délégué à la défense, a souligné l’importance de ce programme pour répondre aux besoins croissants en matière de sécurité. Il a également rappelé que cette initiative reflète l’engagement du gouvernement comorien envers la modernisation et la professionnalisation de ses forces de sécurité.

Pour le commandant Tachfine Ahmed, cette formation est un pilier central dans la carrière des gendarmes, mais également une étape clé dans l’amélioration des pratiques de la police judiciaire. Il a rappelé que cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large, impliquant une coordination entre les départements civils et militaires, pour optimiser l’organisation et l’efficacité des formations des OPJ.

En outre, le programme vise à renforcer les liens entre les gendarmes et les magistrats des cours et tribunaux du pays, favorisant ainsi une collaboration plus fluide dans l’exercice de la justice. Le commandant Tachfine a également annoncé que des sessions similaires seront bientôt organisées pour les escadrons de gendarmerie mobile, témoignant de la volonté du gouvernement d’assurer une montée en compétence globale de ses forces de sécurité.

