Rencontre entre la SONEDE et une délégation de Djoiezi-Moheli

Dans le cadre des mini-projets d’extension et de réhabilitation des réseaux d’adduction d’eau, le directeur général de la SONEDE Mr Soundi GOULAM a reçu ce jour une délégation de Djoiezi-Moheli dirigée par l’ancien procureur Mr Soilihi Mahamoud alias SAKO.

Durant la rencontre, plusieurs points ont été touchés notamment l’approvisionnement en eau de la ville de Djoiezi via un autre captage plus productif et la réhabilitation du réseau d’adduction entre autre.

La ville de Djoiezi reconnaît les efforts de la SONEDE à Moheli et se montre prête à accompagner toute initiative de développer le secteur.



Pour le directeur général de la SONEDE, l’approvisionnement en eau des communautés locales en améliorant la capacité de production et en réhabilitant les réseaux de distribution constituent le fondement de la société de l’eau. C’est ainsi qu’à la fin de la rencontre, le directeur de l’eau a ordonné à ses équipes techniques de réaliser dans les meilleurs délais les études de faisabilité de ce projet et ainsi soumettre le rapport.

La SONEDE et la ville de Djoiezi se sont convenues d’une démarche commune pour un meilleur approvisionnement eau.

SONEDE