Rencontre avec la Russie : Nour El Fath Azali Assoumani met en lumière la position russe sur Mayotte

Le secrétaire général du gouvernement, Nour El Fath Azali Assoumani, a rendu publique sur sa page Facebook sa rencontre avec Alexeï Buriak, Chargé d’affaires de l’Ambassade de la Fédération de Russie à Madagascar et aux Comores.

La publication est accompagnée de photos illustrant l’échange, donnant à cette rencontre diplomatique une visibilité assumée.Dans son message, le secrétaire général précise que les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre l’Union des Comores et la Fédération de Russie, dans un cadre qu’il qualifie de dialogue, de respect mutuel et de responsabilité partagée.

Selon le texte publié, les échanges ont également permis de réaffirmer l’attachement commun des deux parties au principe de l’intégrité territoriale et de l’unité nationale de l’Union des Comores.

Un point central est ensuite mis en avant par le secrétaire général :il indique que la partie russe a exprimé son soutien à la position constante des Comores, à savoir que Mayotte est comorienne, conformément à l’histoire et au droit international, bien que l’île demeure encore placée sous administration française.

Cette formulation, reprise mot pour mot dans la publication, constitue l’élément le plus politiquement sensible de la rencontre rendue publique.Si le secrétaire général du gouvernement ne qualifie pas lui-même ce soutien, le choix de le mettre en avant publiquement, et de le faire accompagner d’images de la rencontre, peut être lu comme une volonté de donner une visibilité politique et diplomatique à cette position exprimée par la Russie.

Dans un contexte où la question de Mayotte reste l’un des dossiers les plus sensibles de la diplomatie comorienne, cette communication publique apparaît comme un signal adressé autant à l’opinion nationale qu’à la communauté internationale.

Enfin, Nour El Fath Azali Assoumani précise que la présence du Chargé d’affaires russe aux Comores a également été l’occasion de célébrer les cinquante ans de relations diplomatiques entre les deux pays, soulignant la constance et la profondeur de ces liens.

Au-delà du cadre commémoratif, cette séquence diplomatique, rendue visible par la communication du secrétaire général, remet au premier plan la question de la souveraineté comorienne et les soutiens internationaux qui s’y rattachent.

Said Hassan Oumouri