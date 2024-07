Remaniement Ministériel : Voici la nouvelle composition du Gouvernement d’Azali

Dr Aboubacar Said Anli – Ministre de l’Énergie, de l’Eau et des Hydrocarbures

Dr Daniel Ali Bandar – Ministre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Artisanat

Inayati Sidi – Ministre de la Jeunesse, de l’Emploi, du Travail, des Sports, des Arts et de la Culture

Miroidi Aboudou Idarousse – Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, chargé des Affaires Foncières et des Transports Terrestres

Mbae Mohamed – Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, chargé du Monde Arabe, de la Diaspora, de la Francophonie et de l’Intégration Africaine

Mahamoud Fakridine – Ministre de l’Intérieur, de la Décentralisation et de l’Administration Territoriale, chargé des Relations avec les Institutions

Moustoifa Hassani Mohamed – Ministre de l’Économie, de l’Industrie, des Investissements et de l’Intégration Économique

Ibrahim Mohamed Abdourazak – Ministre des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire

Said Omar Houmadi – Ministre de la Justice, des Affaires Islamiques et de la Fonction Publique, chargé des Droits de l’Homme et des Administrations Publiques

Fatima Ahamada – Ministre de la Promotion du Genre, de la Solidarité et de l’Information, Porte-Parole du Gouvernement

Oumouri Madi Hassani – Ministre des Postes, des Télécommunications, de l’Économie Numérique et de la Transparence

Andili Lieda – Ministre des Transports Maritimes et Aériens

Bacar Mvoulana – Ministre de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement, de la Recherche Scientifique, de la Formation et de l’Insertion Professionnelle

Dr Nassuha Oussene Salim – Ministre de la Santé et de la Protection Sociale

Abubakar Ben Mahmoud – Ministre de l’Environnement, chargé du Tourisme.