Religion et État : un Mouftorat puissant, placé sous la Présidence, prend place au sommet du pouvoir comorien

L’Union des Comores a franchi une étape majeure avec la promulgation du décret n°25-153/PR, signé le 24 décembre 2025, portant création du Mouftorat. Cette nouvelle autorité religieuse est désormais directement rattachée à la Présidence de la République et chargée d’organiser et d’encadrer les affaires religieuses dans tout le pays.
Doté de la personnalité juridique et d’une autonomie administrative et financière, le Mouftorat est assimilé à un département ministériel. Son siège est fixé à Moroni et il intervient sur l’ensemble du territoire national. Sa mission principale consiste à veiller au respect des principes de l’islam sunnite de rite chaféite, religion d’État aux Comores.
L’institution repose sur trois piliers :
le Moufti de la République,
le Secrétariat général,
Le Conseil des Oulémas.
Le Moufti, choisi parmi les grandes figures religieuses et nommé par décret pour un mandat de sept ans renouvelable, dispose du rang de ministre d’État et prend les principales décisions religieuses.
Le Conseil des Oulémas, composé de seize membres, joue un rôle d’orientation, de conseil et de contrôle. Il peut être saisi par les plus hautes autorités, alerte sur toute dérive susceptible d’atteindre la morale religieuse et renforce la coopération entre savants comoriens et institutions islamiques internationales.
Le décret prévoit également un dispositif financier encadré par les règles de la comptabilité publique, ainsi que des mécanismes de contrôle. Il abroge les anciens textes afin d’harmoniser le cadre juridique et de mieux structurer la place du religieux dans l’organisation institutionnelle du pays.
