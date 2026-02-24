Relations homosexuelles : le gouvernement sénégalais veut doubler les peines

Une nouvelle orientation législative annoncée par le gouvernement sénégalais relance le débat sur les questions de société dans le pays. Mardi, devant les députés réunis à l’Assemblée nationale, le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté un projet de loi visant à renforcer les sanctions pénales liées aux relations homosexuelles.
Selon ses déclarations, le texte prévoit que toute personne reconnue coupable d’un « acte contre-nature » encourra désormais une peine de prison allant de cinq à dix ans. À l’heure actuelle, la législation sénégalaise prévoit des peines comprises entre un et cinq ans d’emprisonnement. Le projet devra suivre le processus parlementaire habituel et être soumis au vote des députés avant son éventuelle adoption.
Cette annonce intervient dans un contexte social et culturel particulier, le Sénégal étant un pays majoritairement musulman où les questions liées aux valeurs morales et religieuses occupent une place importante dans le débat public.
