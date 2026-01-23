Relations extérieures : les Comores et la Russie échangent sur le renforcement de leur partenariat

Le Chargé d’affaires a.i. de la Fédération de Russie, Alexeï Buriak, a été reçu ce jour par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, des Affaires arabes, de la Diaspora, de la Francophonie et de l’Intégration africaine de l’Union des Comores, Mohamed Mbae, dans le cadre d’une visite officielle consacrée aux relations bilatérales entre les deux pays.
Cette rencontre a permis aux deux responsables d’échanger sur les principaux dossiers d’actualité liés à la coopération russo-comorienne. Les discussions ont porté sur l’état des relations diplomatiques, les perspectives de renforcement des échanges et les opportunités de collaboration dans plusieurs domaines d’intérêt commun. Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à l’évolution progressive et régulière de ce partenariat, fondé sur le respect mutuel et une coopération de longue date.
Cette entrevue s’inscrit dans un contexte symbolique particulier, marqué par la célébration du 50ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Fédération de Russie et Union des Comores, commémoré le 6 janvier 2026. Un jalon historique qui témoigne de la solidité des liens unissant Moscou et Moroni depuis un demi-siècle.
Les autorités comoriennes et russes ont réaffirmé leur volonté commune de poursuivre et d’approfondir cette coopération bilatérale, dans un esprit de dialogue constructif et de partenariat durable.
