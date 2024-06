Réhabilitation des routes aux Comores : un chantier ambitieux se concrétise

Le 2 juillet prochain marquera une étape cruciale pour la réhabilitation du tronçon Bahani-Mitsamihuli. En effet, Idaroussi Said Hassane, directeur des routes et des transports routiers, a annoncé que l’ouverture des plis de l’appel d’offre pour ce projet se déroulera à cette date. Les travaux, quant à eux, devraient débuter à la fin juillet ou au début août. Plus de six entreprises ont déjà soumissionné, témoignant de l’intérêt suscité par ce projet.

La route Bahani-Mitsamihuli, longue de 49 kilomètres et traversant Gte-Itsinkudi et Chezani, bénéficiera d’un financement de 20 millions de dollars approuvé par la Banque africaine de développement (Bad) en décembre dernier. Ce projet s’inscrit dans une démarche plus large de réhabilitation des routes nationales Rn3 et Rn4.

En parallèle, un autre projet d’envergure concerne l’extension de l’axe Fumbuni vers Mtsangadju ya Dimani. Les négociations avec la Banque mondiale sont bien avancées, et l’institution a déjà donné son accord de principe pour le financement. Ce chantier sera confié à China Geo-Engineering Corporation (Cgc), l’entreprise chinoise responsable des travaux du tronçon Mitsudje-Fumbuni, qui seront bientôt achevés.

Le gouvernement a également soumis une demande de financement au Fonds saoudien pour le développement pour la réhabilitation de la route Moroni-Hahaya, actuellement en mauvais état. Une mission du fonds est d’ailleurs présente aux Comores pour évaluer ce projet.

Sur l’île de Mwali, les travaux du tronçon Wala-Nyumachuwa progressent, tandis qu’à Ndzuani, la section Domoni-Mremani est en cours de réalisation. Cependant, des divergences subsistent avec l’entreprise en charge de ce chantier, et une réattribution des travaux pourrait être envisagée en cas de non-compromis.

Les autorités comptent également inaugurer prochainement les ouvrages déjà terminés. La route Wanani-Nyumachuwa à Mwali et celle de Mutsamudu vers Sima à Ndzuani seront parmi les premières à être inaugurées. De plus, la livraison technique de la Nationale 2, reliant Moroni-Zilimadjuu à Fumbuni, est prévue cette semaine.



IBM