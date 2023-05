Rayad, 9 ans, prodige du rap français d’origine comorienne et futur star du cinéma.

Rayad, un jeune rappeur de 9 ans originaire de Sevran et d’origine comorienne, fait sensation en France. Fils de RDJB, un fervent amateur de musique comorienne, il est validé par des poids lourds de l’industrie musicale tels que Kaaris et Kalash Criminel. Le jeune prodige est considéré comme le futur du rap français et représente fièrement ses racines comoriennes.

Sa passion pour la musique a débuté en famille, grâce à son père RDJB. Après avoir enregistré pour la première fois dans le home-studio de son père, Rayad n’a plus jamais lâché le micro. Inspiré par son paternel et d’autres artistes, il a sorti son premier titre, « BINK’S », à l’âge de 6 ans. Depuis, il a enchaîné les morceaux et sorti un album de 14 titres, « BIG-UP », qui a attiré l’attention de Kaaris et Kalash Criminel. Ils l’ont invité à se produire lors de l’émission Planète Rap sur Skyrock.

Désormais en CM1, Rayad ne se prend pas la tête et continue de publier de nouvelles chansons. Son succès lui a également ouvert les portes du cinéma, puisqu’il a récemment jouer un rôle principal dans la série « Notre-Dame, la part du feu » diffusé sur Netflix. Malgré toutes ces aventures, Rayad reste bien entouré par sa famille et garde la tête sur les épaules. Il envisage de continuer ses études ou de poursuivre sa carrière dans le football, le cinéma ou la musique, tout en portant haut les couleurs de la communauté comorienne.

ANTUF Chaharane