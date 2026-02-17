Ramadan 2026 : le jeûne débute ce mercredi 18 février en France

La date est désormais officielle. À l’issue de la Nuit du doute organisée mardi 17 février 2026, la Grande Mosquée de Paris a annoncé que le ramadan débutera en France ce mercredi 18 février. Les fidèles entameront ainsi le mois sacré dans un climat de recueillement et d’unité.
Après consultation des instances religieuses et observation du croissant lunaire, la décision a été confirmée en soirée. La France s’aligne cette année sur l’annonce faite par l’Arabie saoudite, où les autorités ont également fixé le début du jeûne au 18 février, à la suite de l’observation du croissant de lune depuis l’observatoire de Tumair.
Comme chaque année, le ramadan sera marqué par le jeûne quotidien du lever au coucher du soleil, les prières nocturnes et les élans de solidarité. Un temps fort spirituel attendu par des millions de musulmans à travers le pays.
