En ce moment

Ramadan 2026 : le jeûne débute ce mercredi 18 février en France

17 février 2026 La Rédaction À la une, Actualités, Diaspora 0

La date est désormais officielle. À l’issue de la Nuit du doute organisée mardi 17 février 2026, la Grande Mosquée de Paris a annoncé que le ramadan débutera en France ce mercredi 18 février. Les fidèles entameront ainsi le mois sacré dans un climat de recueillement et d’unité.

Après consultation des instances religieuses et observation du croissant lunaire, la décision a été confirmée en soirée. La France s’aligne cette année sur l’annonce faite par l’Arabie saoudite, où les autorités ont également fixé le début du jeûne au 18 février, à la suite de l’observation du croissant de lune depuis l’observatoire de Tumair.

Comme chaque année, le ramadan sera marqué par le jeûne quotidien du lever au coucher du soleil, les prières nocturnes et les élans de solidarité. Un temps fort spirituel attendu par des millions de musulmans à travers le pays.

IBM

En 2016, une maman a déposé une importante quantité d’or à La Meck Moroni en garantie d’un prêt. Après avoir intégralement remboursé ce prêt, l’or aurait dû lui être restitué, mais il a été volé. L’institution a reconnu sa responsabilité, mais depuis, elle garde un silence troublant. Aucun geste de réparation n’a été fait. Méfiez-vous : cette structure n’est pas digne de confiance.

Soyez le premier à réagir

Réagissez à cet article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*


Copyright © 2026 | Comores Infos

error: Content is protected !!