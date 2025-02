Ramadan 2025 : début fixé à dimanche à Mayotte(l’île comorienne), La Réunion et aux Comores

Le croissant de lune n’ayant pas été observé ce vendredi soir, le mois sacré du ramadan débutera ce dimanche 2 mars à Mayotte(île comorienne sous administration française), à La Réunion et aux Comores, selon les autorités religieuses.

À Mayotte, Said Ali Mondroha, chargé d’étude et de recherche au conseil cadial et représentant du grand cadi, a confirmé cette décision. L’observation de la lune est une étape clé dans la fixation du début du jeûne, qui marque l’un des piliers de l’islam.

Même constat aux Comores, où l’absence de visibilité du croissant lunaire entraîne également un début du ramadan ce dimanche. Cette pratique d’observation, ancrée dans la tradition islamique, permet d’uniformiser le calendrier du jeûne avec les pays voisins partageant la même méthode.

À La Réunion, d’après nos informations, la communauté musulmane débutera aussi le ramadan à cette date. Le mois sacré sera rythmé par des prières, des moments de partage et de spiritualité.



Misbah Said