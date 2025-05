Rafiki Saïd, fierté comorienne, sacré en France pour le plus beau but de la saison

Le football comorien brille à nouveau sur la scène française. Ce dimanche 11 mai, lors de la cérémonie des Trophées UNFP en France, l’attaquant comorien Rafiki Saïd, évoluant à l’ESTAC Troyes, a été honoré du prix du plus beau but de la saison 2024-2025 en Ligue 2. Une reconnaissance éclatante pour le natif des Comores, suivie avec fierté depuis son archipel natal.

C’est lors du match face à Bastia, le 28 février dernier, que Rafiki Saïd a inscrit un but d’anthologie. Sur un centre précis d’Ismaël Boura, le Comorien a réalisé un retourné acrobatique spectaculaire. Le ballon est allé se loger dans la lucarne opposée, déclenchant l’admiration du public et des commentateurs sportifs. Ce geste exceptionnel a rapidement circulé sur les réseaux sociaux et conquis les amateurs de football, jusqu’à lui valoir ce prestigieux trophée.

Suivi avec attention depuis Moroni et au-delà, le parcours de Rafiki Saïd suscite l’enthousiasme des Comoriens. Cette récompense vient saluer une saison remarquable avec l’ESTAC, où il s’est illustré par plusieurs buts décisifs et un engagement constant sur le terrain.

Ce sacre ne fait pas que récompenser une prouesse individuelle : il illustre aussi la montée en puissance du football comorien à l’international. Rafiki Saïd s’impose comme l’un des ambassadeurs les plus prometteurs du pays dans le monde du ballon rond. Un modèle pour toute une jeunesse comorienne passionnée de football, qui voit en lui un symbole de réussite et d’espoir.



