Qui pourra dénoncer son pédophile ? Le héro du jour

Tribune. Nous avons assez parlé de Ben Boina hier mais un autre brave mérite toute notre attention et notre. Khaled Simba natif de Mitsudje, il a eu le courage de dénoncer son oncle qui a abusé de lui pendant son enfance.



Je connais pas beaucoup de jeunes hommes capables de prendre cette hauteur là dans notre société Comorienne abîmée par la lâcheté. Il a osé dénoncer un proche à lui, connu, influent et omniprésent dans des domaines où la jeunesse est très active à savoir, le milieu sportif et le milieu universitaire. C’est pas chose aisée dans une société qui aime trouver des excuses à tous ses porcs et culpabiliser les victimes.

Khaled mérite applaudissements car son acte, sa prise de parole sauvera beaucoup d’enfants et de jeunes aussi.

Espérons que les victimes de ce Dakota suivront Khaled dans son combat. Il mérite notre soutien collectif.

S.A.A