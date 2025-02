Qualité du carburant aux Comores : La SCH rassure, mais le doute persiste

Alors que de nombreux automobilistes et motards comoriens signalent une augmentation des pannes mécaniques, la Société Comorienne des Hydrocarbures (SCH) tente de dissiper les doutes. Dans un communiqué publié le 29 janvier, elle affirme que le carburant distribué dans le pays est conforme aux normes internationales et certifié par son fournisseur, ORYX ENERGY.

Face aux rumeurs mettant en cause la qualité du carburant, la SCH insiste : « Chaque cargaison fait l’objet de tests rigoureux et d’une certification avant réception. Nos citernes sont régulièrement entretenues et purgées pour éviter toute contamination. » Selon elle, aucune plainte officielle n’a été enregistrée auprès des stations-service partenaires.

Pour garantir davantage de transparence, la SCH annonce le lancement d’une campagne d’inspection des stations-service. L’objectif est de s’assurer que les normes de stockage et de conservation du carburant sont respectées. Toute station en infraction s’exposera à des sanctions. Par ailleurs, la société prévoit d’ouvrir trois nouvelles stations sur les îles afin d’améliorer la distribution et répondre à la demande croissante.

Cependant, les explications de la SCH ne convainquent pas tout le monde. Fatouma Iliyasse, ancienne proviseure du lycée de Moroni et militante de la société civile, s’est rendue dans les locaux de la SCH pour comprendre la situation. « J’ai pu voir le processus de contrôle et accéder aux documents de certification. Mais les pannes persistent. Il faut des inspections dans les stations-service et des sanctions si des irrégularités sont constatées », a-t-elle déclaré.

