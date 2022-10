Programme de lutte contre la cécité: Quarante opérations de cataracte «réalisées avec succès»

«Les opérations citées sont faites par la mission étrangère avec spécialistes locaux. Nos services sont actuellement dotés de matériels sophistiqués. Le service d’ophtalmologie du Chn El-maarouf opère les mardis et les vendredis. On n’attend pas une mission française pour faire ces opérations. Moi-même, j’ai commencé à opérer depuis 1995, avec les techniques d’extraction intracapsulaire. Après nous sommes passés de l’intracapsulaire à l’extra-capsulaire. Aujourd’hui, on opère avec la même technique qu’à l’hôpital 15-20 de Paris avec de la phacoémulsification, aux ultrasons», a-t-il étayé, annonçant que le souhait du programme est de pérenniser ces actions. En ce qui concerne le dépistage en milieu scolaire, après l’école primaire publique Fundi Saïd Mnemoi où 250 élèves ont été examinés, l’opération continue au Groupe scolaire Fundi Abdoulhamid (Gsfa) avec la maternelle, Cp et Cm2. «Demain (aujourd’hui, ndlr), nous allons terminer à l’école Les Pouffins», a-t-il conclu avec beaucoup de satisfaction.

«Depuis samedi qu’on a commencé les activités chirurgicales jusqu’à ce jour (mardi, ndlr), nous comptabilisons une quarantaine de patients tous opérés de cataracte, avec une technique de haut niveau appelée phacoémulsificateur. Les résultats de ces interventions jusqu’aujourd’hui sont satisfaisants, nous suivons ces patients le lendemain de la chirurgie, nous faisons des consultations post-opératoires pour voir comment est l’œil opéré», s’est-il réjoui soulignant cependant que les résultats finaux sont sous la responsabilité du patient lui-même.C’est ainsi que Dr Chanfi Mohamed appelle ces patients au strict respect des consignes données.Par rapport au nombre d’opérations fixées dans le cadre de cette activité, à savoir 70 interventions chirurgicales, le coordinateur du Pnlc estime qu’il sera largement dépassé. «Le quota sera atteint si on suit les mêmes démarches. Toutefois, l’essentiel n’est pas d’atteindre le quota mais d’obtenir de bons résultats», a-t-il insisté, précisant qu’on privilégie, ici, la technologie et la technique pour satisfaire les patients afin d’éviter qu’ils partent à l’extérieur pour des soins qu’ils peuvent retrouver sur place.

