Les surveillants pénitentiaires de la seule prison de l’archipel de Mayotte ont bloqué l’accès à l’établissement pour protester contre la surpopulation carcérale, une situation exacerbée par l’opération policière Wuambushu. La prison, qui compte 620 détenus pour 278 places, soit un taux d’occupation de 230%, est la plus densément peuplée de France.

Les conditions de travail se sont dégradées, avec parfois un seul surveillant pour 120 détenus et des journées de travail de douze heures. Les arrêts de travail se multiplient parmi le personnel. La situation s’est aggravée avec l’opération Wuambushu, qui a entraîné une augmentation des interpellations et des entrées en prison.

Les syndicats demandent des renforts et des transferts massifs de détenus vers La Réunion ou la métropole pour désengorger le centre pénitentiaire. Un projet de nouvelle prison de 300 à 400 places est en cours, mais le calendrier de sa construction reste incertain.

Cependant, il convient de souligner que ces mesures pourraient ne pas suffire à résoudre le problème à long terme. La surpopulation carcérale est un symptôme de problèmes sociaux plus larges qui nécessitent des solutions plus globales et durables.

Saïd Hassan Oumouri