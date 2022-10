Présidentielle : « Vous serez tous sous mes ordres je suis sûr à 100% »

Le prédicateur religieux Djibril a frappé fort ce mardi soir. Devant plus de 1800 fidèles dévoués et qui boivent ses paroles » je vous promets et je suis sûr à 100% que tous les politiques, les journalistes qui m’insultent seront sous mes ordres… d’ici peu », a déclaré Djibril. Dans la vidéo ci-dessous, le prédicateur se voit être président dans quelques années. Il a gardé un mystère qui n’est pas un celui de sa candidature en 2024. Mais comme le sait maintenant Sambi et agwa, la popularité dans les réseaux sociaux n’est pas la popularité sur le terrain.

Please follow and like us: 20 97 87 20