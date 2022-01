Présentation des voeux aux députés et aux élus locaux du parti orange pour la nouvelle année 2022, une année de nouveaux espoirs et nouveaux défis. Pour le bureau politique, Il s’agit d’une occasion d’exprimer sa confiance aux militants et à la jeunesse et leurs capacités à relever les défis à venir. Qu’ils s’agissent des préoccupations auxquels le pays est confronté par rapport aux aspects politiques et socio-économiques, qu’ils s’agissent de la lutte contre la vie chère, des crimes et des violences faites aux femmes et aux enfants.

Pour le Maire de la commune hamahamet nyoumamro, cette année 2022, le parti orange souhaite des moments forts afin de retrouver les émotions collectives pour reconcilier nos concitoyens.

Leur cap est de se rassembler pour être plus fort, de privilégier ce qui unit les comoriens sur tout ce qui les divisent. Et de formuler les vœux que pour cette année 2022, le parti ,orange empruntera le proverbe africain: “seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin”.

Pour le porte parole du parti, cette cérémonie est aussi l’occasion de souhaiter l’énergie, la force et l’enthousiasme nécessaires aux élus pour transformer les vœux du parti en réalité. Car les idées engagent les actions.