Présentation de Copies figurées des Lettre de Créances

Ce Lundi 4 juillet 2022 en fin d’après-midi, le Ministre Dhoihir Dhoulkamal, assisté du Secrétaire d’Etat chargé du Monde Arabe, M. Kassim Loutfi, du Secrétaire Général du Ministère, M. Said Maoulana Mohamed, du Directeur Général de la Coopération Internationale, M. IMAM Abdillah et de sa conseillère diplomatique, Mme Alfeine Aida, a reçu, successivement, dans son bureau, l’Ambassadeur de la République d’Autriche, Dr Christian Fellner, celui de la République de Turquie, SEM. Kaya Bakkalbasi et l’Ambassadrice des États-Unis d’Amérique, SEM. Clarice A. Pierangelo, pour la présentation des Copies Figurées de leur Lettre de Créances.

L’occasion pour le Chef de la Diplomatie Comorienne d’afficher, devant ces partenaires, les ambitions du Chef de l’Etat de faire de l’Union des Comores un pays Émergent à l’horizon 2030 et de solliciter leur soutien.

Le Ministre et ses collaborateurs ont évoqué avec ces différents Ambassadeurs des sujets d’intérêt commun pour un partenariat gagnant-gagnant.

Service de Communication