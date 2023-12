Préparation des forces armées pour les Élections de 2024 : La Ceni renforce la Sécurité électorale avec une formation de 20 militaires

Le dimanche 10 décembre 2023, la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) a orchestré une formation stratégique destinée à vingt officiers supérieurs de l’Armée nationale de développement. Présidée par le leader de la Ceni, Idrissa Ben Saïd Ahamada, cette session, d’une durée de plus de 8 heures, a visé à doter ces militaires des compétences nécessaires pour assurer la sécurité de la campagne électorale et des opérations de vote lors des élections cruciales de 2024.

Mahoulida Saoudiki, expert de la Ceni, a dirigé la formation, mettant particulièrement l’accent sur le respect des droits et des limites des participants tout au long du processus électoral. Les officiers formés seront ensuite chargés de transmettre ces connaissances à d’autres membres des forces armées qui seront impliqués dans le processus électoral, créant ainsi une chaîne d’expertise indispensable.

L’article 166 du code électoral a été au cœur des discussions pendant la session. Ahmed Saïd Mdahoma, secrétaire chargé de la communication à la Ceni, a souligné l’importance de cet article qui détaille les principaux actes des autorités de l’État pendant la période préélectorale. Il a rappelé que chaque processus électoral implique une collaboration étroite entre la Ceni et les forces de sécurisation pour élaborer et mettre en œuvre un plan de sécurisation des élections.

Le document d’appui de la formation a mis en lumière l’obligation de l’État de garantir la neutralité de l’administration publique pendant la précampagne, une mission à laquelle la Ceni veille rigoureusement. Les forces de l’ordre, quant à elles, sont tenues de répondre activement aux réquisitions de la Ceni dans ce contexte.

Les sujets abordés au cours de la formation ont couvert divers aspects, de l’acheminement sécurisé du matériel de vote au déploiement des troupes et à la sécurisation du matériel pendant le scrutin. Ahmed Said Mdahoma a souligné l’importance de rappeler aux militaires leurs droits, leurs limites et leurs responsabilités, les informant ainsi clairement sur leurs domaines d’intervention.



