Première participation historique : la Fédération comorienne de badminton aux Championnats d’Afrique

La Fédération comorienne de badminton, créée en 2021, marque une étape historique en participant pour la première fois aux Championnats d’Afrique d’airbadminton, qui se déroulent à l’île Maurice du 14 au 17 novembre 2024. Sur la plage de Mont-Choisy, cette compétition offre aux Comores une première expérience internationale, ce que le président de la fédération, Madiane Mohamed Issa, considère déjà comme une victoire symbolique. « Participer est un pari gagné. Nous venons de loin, mais notre volonté de développer ce sport aux Comores nous pousse à dépasser nos limites », a-t-il confié.

La délégation comorienne, exclusivement masculine, est composée de trois athlètes – Hadad Ibrahim Ali, Chamsidine Bacar Salim et Abdoulanziz Athoumani Ahamada – accompagnés de leur entraîneur, Hassani Ali Abdou, et de l’arbitre Mohamed Youssouf. Ce dernier a également été désigné pour le serment des arbitres lors de la cérémonie d’ouverture. Les Comores affrontent la Tunisie, Maurice, l’Ouganda et l’Afrique du Sud, avec des épreuves par équipe les 14 et 15 novembre, puis des rencontres individuelles durant le week-end.

La Confédération africaine de badminton exige normalement la participation d’équipes féminine et masculine. Cependant, la délégation comorienne n’a pu aligner que des hommes, en raison de ressources financières limitées et de l’absence d’une équipe féminine prête à ce niveau de compétition. Cette situation constitue un handicap, car l’absence féminine est comptabilisée comme un forfait dans les classements.

Malgré ces obstacles, la fédération, grâce à son département de comptabilité dirigé par Mohamed Ahamada, a pu rassembler les fonds nécessaires sans aucun soutien public. Leur objectif : acquérir un maximum d’expérience et donner de l’élan à l’avenir du badminton aux Comores.

