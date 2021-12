Après Mjimviya, Bwedza et Haybara, actuellement c’est autour de Chiwé et ses alentours ou le colmatage est en cours. Les résidents de cette localité se réjouissent de cette initiative prise par l’État pour faciliter la circulation des biens et services.

Presque trois kilomètres sur sept sont d’ores et déjà exécutés par l’entreprise chinoise (CTC) pour une période de huit mois. Ces travaux sont financés par le Gouvernement à hauteur d’un milliard de francs comorien.

Ortc