Pour une année scolaire sans perturbation, le STC sensibilise Dar-Nadjah

Ce mardi 13 septembre 2022, une délégation du syndicat des travailleurs comoriens (STC) a été reçue à Dar-Nadjah par le Directeur de Cabinet du Gouverneur : monsieur Saindou Ali Assane.

La rencontre a été axée sur la sensibilisation des autorités insulaires sur la vie chère, le protocole d’accord signé au mois de mai entre le gouvernement et le syndicat des enseignants ainsi que la régularisation de la situation administrative et financière des agents de l’État admis à la retraite, les enseignants contractuels et les agents exerçant bénévolement dans les centres et les postes de santé.

Selon le Secrétaire général du syndicat des enseignants d’Anjouan : Radjab Affane Abdallah, leur souhait est que la prochaine année scolaire se déroule sans aucune perturbation.

Selon toujours notre interlocuteur, le Directeur de Cabinet du Gouverneur Saindou Ali Mari a été sensible des revendications du STC.

Ce dernier a souligné que : « c’est dans le dialogue qu’on évolue », et d’ajouter que : « pour l’intérêt de tout un chacun, Dar-Nadjah saisira les autorités compétentes pour une solution concertée ».

Gouvernorat d’Anjouan