Mahamoud_Ali Mohamed entrepreneur :«Je ne peux pas m’assoir autour d’une même table avec certaines personnes pour défendre les intérêts supérieurs de la nation car ils ont fait pire dans ce pays»

Il est parmi les grands entrepreneurs des Comores, et président du parti politique #ANC. Le moins qu’on puisse dire est que Mohamed Ali Mahamoud n’est pas allé par quatre chemin pour dépeindre certains membres de l’opposition et du régime d’Azali Assoumani. Il a fait une déclaration choc: «Le front commun est composé de la société civile, du CNT de Mouigni Baraka, de UPDC de Mamadou et du parti Juwa. Ces gens là, quand ils avaient le pouvoir, j’étais dans l’opposition. Je les ai tous combattus. J’ai même porté plainte contre certains d’entre eux. Aujourd’hui, Je ne peux pas m’assoir autour d’une même table avec eux pour défendre les intérêts supérieurs de la nation car ils ont fait pire dans ce pays quand ils avaient le pouvoir que ceux qui sont au pouvoir maintenant», a-t-il déclaré le directeur général de l’entreprise CBE, au micro de Fbk-Fm.

Il était question pour lui de revenir sur le dialogue national. «Pour moi, il n y a pas de dialogue national. Je ne suis pas pour le dialogue national car on voit qu’on veut nous tromper, nous rouler dans la farine. Nous ne sommes pas dupe. Il faut juste lire l’article 1 du décret de novembre 2021 convoquant le dialogue national et l’article 1 du décret de septembre 2017 convoquant les assises nationales, il est écrit exactement et ce sont les mêmes motivations. Outre cela, Azali Assoumani ne respecte même pas les recommandations des assises nationales et la constitution », a-t-il ajouté Mohamed Ali Mohamed, président de l’ANC.