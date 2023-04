Pour Darmanin, Mayotte est menacé par l’islam radical.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a accordé une interview exclusive au journal Le Figaro pour expliquer l’opération Wuambushu qui débutera ce lundi 24 avril à Mayotte. Dans cette interview, il affirme que la délinquance ne l’emportera pas sur les lois de la République, soulignant qu’il existe une quarantaine de bandes criminelles organisées à Mayotte. Il précise que douze criminels ont déjà été interpellés ces derniers jours et que les opérations de maintien de l’ordre seront intensifiées.



Cependant, l’analyse géopolitique du ministre est plus surprenante, car il affirme que Mayotte est menacée par l’islamisme radical. Il explique que les notes de renseignement font état de la volonté d’expansion de l’islamisme radical, notamment vers Mayotte, une terre d’islam modéré. Pour Gérald Darmanin, il est important de couper court au développement des bandes criminelles et d’éviter l’attentat islamiste de demain.



Le ministre de l’Intérieur justifie également la destruction des bidonvilles, en affirmant qu’il est nécessaire d’éviter de reproduire les erreurs du passé, comme à Nanterre il y a cinquante ans. Il promet que les gens seront relogés conformément au droit.



Enfin, Gérald Darmanin évacue toute crise avec les Comores, en affirmant que la coopération est bonne et que la France écoute leurs souhaits. Cependant, l’alerte lancée par le ministre sur la menace de l’islam radical à Mayotte souligne l’importance de la vigilance pour préserver la sécurité à Mayotte.

Saïd hassane Oumouri