«Plusieurs tonnes de riz stockées dans les magasins pour créer la pénurie»

Le cycle des pénuries des produits de première nécessité poursuit son bonhomme de chemin. Après le carburant la semaine passée, vient le tour du riz ordinaire dont l’ONICOR a le monopole dans le pays. Le Directeur régional de cette société d’importation et de commercialisation du riz à Mohéli pointe du doigt certains commerçants de mauvaise foi et promet de ne pas les lâcher.

Said Mohamed Elface, Directeur régional de l’ONICOR à Mohéli a convié la presse locale jeudi dernier dans un point de presse pour s’expliquer sur la pénurie de riz qui sévit dans l’île depuis quelques semaines. « Cette pénurie est la conséquence directe de certains commerçants qui prennent le riz pour le stocker dans des magasins fantômes afin de le vendre après au marché noir » révèle le Directeur régional dans son point de presse tenu jeudi dernier dans son bureau. Selon Said Mohamed Elface, 20 conteneurs de riz sont déchargés la semaine dernière, plus précisément le 2 décembre dans le port de Bangoma. Une quantité qui devrait, selon lui, être consommée par la population durant 40 jours. Toutefois les commerçants, dit-il, ne font pas preuve de civisme. « Avec la crise économique que traverse le pays, certaines personnes font tout pour créer des situations complexes et ensuite faire porter le chapeau aux autres et c’est le cas du riz » s’indigne Elface.

À l’en croire, normalement 20 conteneurs du riz sont consommés à Mohéli pendant 40 jours au maximum. Donc on ne devrait pas avoir une pénurie avant la fin de ce mois. Pour redresser cette situation, les agents de l’ONICOR en collaboration avec la direction régionale du contrôle des prix et la gendarmerie nationale ont effectué la semaine dernière une descente sur le terrain pour un état des lieux. « Dans certains magasins on a trouvé plusieurs tonnes de riz enfermés, c’est surement pour le vendre au marché noir et nous n’avons pas laissé faire » explique le Directeur. « On a sommé ces commerçants à le vendre » dit-il.

Et des sanctions sévères, selon le Directeur, sont réservées à tous ceux qui tenteront d’augmenter le prix du riz par intérêt personnel. Partout sur le territoire national, le prix d’un sac de riz de 25kg est fixé à 7000 fc. «Nous faisons le nécessaire pour que le riz ne manque pas dans le pays et à Mohéli en particulier. Et si quelqu’un connait un commerçant qui vend du riz à un autre prix, qu’il vienne ici nous le signaler, il verra la suite » menace le Directeur.

Pour expliquer l’origine de ces pénuries répétitives dans le pays, les responsables de cet office reviennent à la situation sanitaire que traverse le monde. « Vu le contexte actuel de la covid-19, seulement 3 porte-conteneurs effectuent des rotations entre les Comores avec le reste de l’océan Indien. Ce sont ces navires destinés à transporter toute sorte de produits y compris le riz. Raison pour laquelle, certains produits importés manquent dans le pays. Toutefois, une solution palliative est en train d’être recherchée », disent-ils

Riwad / LGDC