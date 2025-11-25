Pétanque : Les Comores en finale du Championnat d’Afrique pour la première fois de leur histoire

Les Comores viennent de signer un exploit historique. Menée par Zaidou, la sélection nationale a battu Madagascar 13–11 en demi-finale du Tête-à-tête lors du Championnat d’Afrique de pétanque, décrochant ainsi la toute première qualification des Comores en finale de la compétition.
Une performance saluée par la Fédération comorienne de pétanque. Dr Nizar Ahamada, vice-président de la FCP, a exprimé sa fierté :
« Nos joueurs viennent d’écrire une page historique. »
Il a également remercié le gouvernement pour son soutien continu, évoquant notamment l’engagement du ministre des Sports et du ministre des Finances, qui ont concrétisé la promesse formulée en 2021 par le président Azali Assoumani de renforcer l’appui au sport comorien.
Pour cette finale inédite, les Comores affronteront la Côte d’Ivoire, avec la possibilité d’offrir au pays un nouveau moment historique.
Said Hassan Oumouri
Réagissez à cet article