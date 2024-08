Pénurie d’eau à Moroni : le gouvernement débloque 59 millions de francs pour soutenir la SONEDE

Depuis juin dernier, la capitale comorienne, Moroni, fait face à une pénurie d’eau sans précédent. Ce manque crucial d’eau potable a plongé les habitants dans une situation de plus en plus intenable, les contraignant à se procurer l’eau auprès de revendeurs informels, souvent difficiles à trouver. Face à cette crise, le gouvernement a décidé de prendre des mesures d’urgence pour répondre aux besoins des citoyens.

Le 12 août 2024, une note présentée en conseil des ministres par le ministre de l’Énergie en charge de l’Eau a permis de mettre en place une réunion de concertation à la présidence. Celle-ci a réuni le Secrétaire Général du Gouvernement (SGG), plusieurs ministres, le Directeur Général de la SONEDE, ainsi que le Maire de Moroni. À la suite de cette réunion, le gouvernement a pris la décision de débloquer 59 millions de francs comoriens pour venir en aide à la Société Nationale de Distribution d’Eau (SONEDE).

Ce financement est destiné à la location de camions citernes, essentiels pour assurer une distribution d’eau dans les quartiers de Moroni durant la période des travaux en cours à la station de pompage. « Il fut décidé pendant cette réunion d’augmenter la quantité d’eau distribuée en augmentant le nombre de camions et en mettant en place un comité de suivi pour s’assurer que l’eau est effectivement distribuée dans les différents quartiers de la ville », indique un communiqué émis par le secrétariat général du gouvernement.

Le plan de distribution d’urgence a démarré le 15 août, avec l’approvisionnement de 14 mosquées de Moroni, grâce à 7 camions dédiés et l’assistance de 7 agents municipaux chargés de l’identification des sites et de la gestion des flux. À partir du 16 août, la distribution se fait progressivement par quartier, sous la coordination de la Mairie, de la SONEDE et des chefs de quartiers. Un comité se réunira chaque semaine pour évaluer l’efficacité de ces mesures, ajuster les procédures si nécessaire, et traiter les plaintes des habitants.

Malgré ces efforts, une partie de la population exprime des réserves quant à l’impact à long terme de cette initiative gouvernementale. « Ces problèmes en eau sont là depuis plus d’un an. Cette initiative du gouvernement n’est que temporaire. Mais pour moi, il faut régler ce problème d’eau une bonne fois pour toutes », déclare un jeune homme rencontré à la fontaine publique Omar Kassim, où il remplissait des bidons de 20 litres.

En effet, la situation reste critique. Les travaux de réhabilitation de la citerne RB 2000, dont la SONEDE avait préalablement informé la population, sont la cause principale des perturbations dans la fourniture d’eau. Toutefois, le gouvernement se veut rassurant et estime que la fin de ces travaux, prévue en septembre, apportera une solution durable à la pénurie qui sévit à Moroni et dans ses environs.

