Mladjao Abdoul Anlym, l’intellectuel et auteur comorien, a exprimé sa réaction à travers un post Facebook sur les communiqués de Bein sport et de RTI, la chaîne ivoirienne, expliquant qu’elles n’ont pas pu diffuser en direct le match Comores-Côte d’Ivoire en raison d’un problème de connexion internet aux Comores.

M. Anlym a critiqué la façon dont la situation a été gérée, soulignant que les explications fournies étaient insuffisantes et reflétaient l’amateurisme et le manque de professionnalisme du pays. Il a déclaré que les histoires d’émergence 2030 racontées aux populations locales étaient des charabias et que le pays était encore piégé dans le moyen âge.

Il a souligné que le monde extérieur ne pardonne pas ces types de situations et que les Comores doivent répondre aux exigences professionnelles et aux attentes de résultats. Selon M. Anlym, la nudité du pays a été exposée devant le monde entier, et il espère que cela ne se reproduira pas lors d’une prochaine représentation politique du président comorien sur la scène de l’Union africaine.

En somme, M. Anlym a exprimé sa déception quant à la gestion de la situation par les autorités locales, soulignant que cela reflétait un manque de compétences et de professionnalisme, ainsi qu’un retard dans le développement du pays.

