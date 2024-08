Pénurie de carburant à Ngazidja : la SCH accusée de favoritisme dans la distribution aux stations-service

Depuis quelques jours, les habitants de Ngazidja font face à une situation préoccupante : une pénurie de carburant qui affecte plusieurs stations-service de l’île. Cette situation a suscité une vive inquiétude parmi les gérants de stations-service, qui accusent la Société Comorienne des Hydrocarbures (SCH) de ne pas assurer une distribution équitable des ressources en carburant à travers l’île.

D’après les témoignages recueillis, certaines stations seraient mieux approvisionnées que d’autres, créant ainsi une disparité qui pénalise à la fois les exploitants et les consommateurs. Cette accusation a jeté un voile de doute sur la gestion de la distribution par la SCH, alors que la demande de carburant reste constante et que l’approvisionnement est vital pour l’activité économique et la vie quotidienne des habitants.

Face à ces accusations, la SCH a organisé une réunion le 11 août à Moroni pour tenter de calmer les tensions. Lors de cette réunion, les responsables de la société ont reconnu les difficultés rencontrées mais les ont attribuées à des problèmes logistiques temporaires. Selon eux, ces retards dans l’approvisionnement seraient dus à des contraintes imprévues dans la chaîne de distribution, qui perturbent l’acheminement régulier des produits pétroliers.

La SCH a appelé les gérants des stations-service à faire preuve de patience, assurant que tout était mis en œuvre pour résoudre ces problèmes dans les plus brefs délais. Cependant, cette réponse n’a pas totalement apaisé les préoccupations des gérants, qui craignent que la situation ne se prolonge et n’affecte davantage leurs activités.

Cette pénurie illustre les défis persistants dans la gestion et l’approvisionnement en carburant aux Comores, un problème récurrent dans l’archipel, où les infrastructures et la logistique jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement de l’économie locale. Les consommateurs, quant à eux, espèrent une résolution rapide de cette crise pour éviter des répercussions sur leur quotidien déjà marqué par d’autres défis.

Saïd Hassan Oumouri