Passation de service : Le Département de l’information transféré au Ministère du Genre et de la Solidarité

Une cérémonie solennelle s’est déroulée ce mardi au Commissariat au Genre, marquant une étape importante dans la réorganisation administrative du gouvernement. Le Département de l’Information, précédemment sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur, a été officiellement transféré au Ministère du Genre, de la Solidarité et de l’Information.

Cette cérémonie de passation de service a vu la présence de plusieurs hauts fonctionnaires et personnalités politiques. M. Fakridine Mahamoud, actuel Ministre de l’Intérieur et de l’Information, a symboliquement transmis les responsabilités liées au Département de l’Information à Mme Fatima Ahamada, la nouvelle Ministre du Genre, de la Solidarité et de l’Information. Ce changement marque une nouvelle ère pour la communication publique et la gestion de l’information gouvernementale.

Dans son discours, M. Mahamoud a souligné l’importance de cette transition. « Ce transfert n’est pas seulement un changement administratif. Il reflète notre engagement à améliorer la communication publique et à renforcer la transparence au sein de notre gouvernement. Le Département de l’Information joue un rôle crucial dans la diffusion de l’information et la promotion de la transparence, et je suis convaincu que sous la direction de Mme Ahamada, il continuera à prospérer. »

Mme Fatima Ahamada, prenant la parole après la passation, a exprimé sa gratitude et sa détermination à relever les défis à venir. « Je remercie M. Mahamoud pour son leadership et sa gestion du Département de l’Information. C’est un honneur pour moi de prendre en charge ce département vital. Je m’engage à poursuivre les efforts pour améliorer nos systèmes de communication et à promouvoir une information précise et accessible pour tous nos citoyens. »

La cérémonie a été ponctuée de plusieurs autres discours, tous soulignant l’importance de cette réorganisation pour l’amélioration de la communication publique. Les intervenants ont également salué les efforts du gouvernement pour adapter ses structures aux besoins actuels de la société, en mettant un accent particulier sur la transparence et la diffusion de l’information.

Ce transfert du Département de l’Information au Ministère du Genre, de la Solidarité et de l’Information est perçu comme une initiative stratégique visant à intégrer davantage les préoccupations de genre et de solidarité dans les politiques de communication publique. En centralisant ces fonctions sous une même autorité, le gouvernement espère créer des synergies qui renforceront l’efficacité et la portée de ses actions.

