Pas de corps étranger dans les sacs de riz d’ONICOR, mais des moisissures détectées

Un scandale a éclaté aux Comores lorsque des consommateurs ont découvert des objets en plastique et autres corps étrangers dans le riz importé par la société d’État ONICOR. Alertés par ces témoignages, des journalistes de Comores Info se sont rendus auprès des acheteurs concernés pour vérifier les allégations. Leur constat fut sans équivoque : il y avait effectivement des corps étrangers dans les sacs de riz vendus par ONICOR.

En réponse à ces accusations, ONICOR a diffusé une vidéo montrant des agents inspectant des sacs de riz dans un entrepôt sombre, éclairés seulement par des lampes de poche. Dans cette vidéo, les représentants d’ONICOR affirment n’avoir trouvé aucun objet étranger lors de leurs fouilles aléatoires. Toutefois, ils admettent la présence de moisissures dans les sacs de riz, ce qui a suscité une vive réaction des internautes.

Les conditions de cette inspection ont été largement critiquées. Les internautes s’interrogent sur la pertinence d’une inspection réalisée dans l’obscurité et jugent inacceptable que des produits alimentaires destinés au public contiennent des moisissures. Plusieurs voix se sont également élevées pour demander pourquoi aucune vérification n’a été effectuée avant la commercialisation et pourquoi ONICOR n’a pas récupéré les sacs de riz suspectés chez les consommateurs pour analyser la situation de manière plus approfondie.

Ce scandale met en lumière des problèmes de contrôle de qualité et de transparence au sein de la société ONICOR, soulevant des questions sur la sécurité des produits alimentaires importés par cette entreprise d’État.

ANTUF Chaharane