Origine du Covid-19 : des scientifiques appellent à considérer l’hypothèse d’un accident de laboratoire

Dans une lettre publiée dans la revue Science, jeudi 13 mai, un groupe de 18 scientifiques affirme que les preuves sont insuffisantes pour décider si une origine naturelle ou une fuite accidentelle d’un laboratoire a causé la pandémie de Covid-19.

L’idée que la pandémie de Covid-19 puisse être causée par un accident de laboratoire a été dénoncée, il y a un an, comme une théorie complotiste par les plus grandes revues, scientifiques et organisations de presse du monde. Mais l’origine du virus qui a tué des millions de personnes reste un mystère, et la possibilité qu’il provienne d’un laboratoire reste une théorie possible, même si elle n’est pas la plus probable.

